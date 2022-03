Mãe entrega filho a conselho e diz: “Vai morrer pela nossa mão”; áudio

Uma mãe de Gouvelândia (GO), no sudoeste goiano, entregou o filho de 11 anos ao Conselho Tutelar, no domingo (6/3), e justificou, em áudio, que era isso ou ele acabaria morrendo pelas mãos dela.

O caso chocou a comunidade local. Em primeiro momento, surgiu a informação de que ela havia dito que precisava entregar o filho para “não atear fogo nele”. Agora, um novo áudio enviado por ela ao conselheiro tutelar responsável pelo caso revela que a mãe falou ainda mais coisas:

“Se não for o Conselho Tutelar, nós não sabemos o que vamos fazer também, não. Ele vai acabar morrendo pela nossa mão. É mais fácil entregar para o Conselho Tutelar, que ele sabe o que faz”, diz a mãe.

Ouça:

