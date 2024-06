Em seu aniversário de 40 anos, deputada Michelle Melo surge poderosa em foto sensual

Neste sábado, 1º de junho, a deputada estadual do Acre, Michelle de Oliveira Melo Wiciuk, conhecida como Michelle Melo, comemorou seu aniversário de 40 anos de forma surpreendente. Ela compartilhou uma foto ousada de um ensaio fotográfico realizado por Kero Costa.

Michelle exibiu confiança e beleza na imagem, que rapidamente recebeu muitos elogios de seus seguidores. Veja a publicação:

Michelle Melo é mãe de dois filhos. Ela é a mais velha de três irmãs. Filha do empresário Nelson Braz e de Raimunda Melo, desde criança ela sonhava em ser médica. Aos 17 anos, foi estudar Medicina na Espanha, onde se formou e se tornou Mestre em Urgências e Emergências. Ela teve sua primeira experiência profissional como intervencionista do SAMU no exterior.

De volta ao Brasil, Michelle trabalhou em várias unidades de saúde no Acre, incluindo URAP São Francisco, UBS Rural do Benfica, UBS Altamira, UBS Calafate e UBS Tancredo Neves. Ela também atuou no Pronto Socorro de Rio Branco, onde foi Gerente Geral e de Assistência, sempre buscando melhorar o atendimento à população.

Eleita deputada estadual pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT) em 2022, Drª Michelle Melo continua prestando serviços no SAMU/AC.