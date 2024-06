Grave acidente deixa cinco pessoas feridas em Rio Branco; mulher ficar presa às ferragens

Shaiane da Silva Rodrigues, 33 anos, Maria Clarice, 29, e mais três pessoas que não foram identificadas ficaram feridas após uma colisão entre veículos, na noite deste domingo (2), no cruzamento das ruas vitória com General Vieira de Melo, no bairro Novo Esperança, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, um carro modelo Volkswagen Polo, de cor branco e placa ECF-2H54, trafegava pela rua Vitória, quando de forma inesperada colidiu no cruzamento com outro veículo modelo Hyundai HB20, de cor branco e placa NAE-9955, que estava trafegando pela rua General Vieira de Melo.

Na impacto, o HB20 arremessou o outro carro contra um poste de energia elétrica, que em seguida ainda caiu sobre o Polo. No acidente, Shaiane acabou desmaiando e, ao acordar, se queixou de dores na região das costas e na cervical.

Clarice ficou presa às ferragens do carro modelo Polo e foi retirada pelo Corpo de Bombeiros Militar do 1° Batalhão. A vítima estava desorientada e com escoriações pelo corpo. Mais três pessoas ficaram feridas levemente e foram encaminhadas de ambulância a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Baixada da Sobral. Outras duas pessoas saíram ilesa desse acidente.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou rapidamente e os socorristas encaminharam Shaiane e Clarice ao pronto-socorro de Rio Branco, ambas em estado de saúde estável.

A área foi isolada por policiais militares do Batalhão de Trânsito, para os trabalhos de perícia, e depois o veículo Polo foi retirado do local por outro condutor, pois o motorista que se envolveu no acidente foi conduzido para a Delegacia de Flagrante (Defla), para prestar esclarecimentos.

A Energisa também foi chamada e enviou funcionários para substituírem o poste quebrado e, provisoriamente, a região ficou sem energia elétrica.