Atriz de 46 anos morre após lutar por três anos contra câncer

A dor de perder alguém que amamos é simplesmente inexplicável. Isso porque o sentimento de luto costuma causar saudades e outras dores difíceis de superar. Nessa matéria, por exemplo, falaremos sobre a perda precoce de uma grande atriz aos 46 anos.

Para quem não sabe, estamos falando sobre a morte de Yuka Motohashi, conhecida por seu papel como Yellow Racer na série Gekisou Sentai Carranger (1996). De acordo com informações do portal Diário Capital, ela morreu nessa sexta-feira (31/5) no Japão.