Motociclista bate de frente com caminhonete e vai parar no Pronto-Socorro de Rio Branco

O motociclista Raylander Lima de Sousa, 31 anos, ficou ferido após colidir de frente com uma caminhonete na noite deste domingo (2), no Ramal Pirapora, no município de Porto Acre, no interior do Acre.

Segundo informações de testemunhas, Raylander trafegava no ramal Pirapora em uma motocicleta modelo Titan CG 125, quando forma inesperada bateu de frente com um caminhonete modelo S10.

Na impacto, Raylander bateu e cortou a cabeça e os lábios, e teve um trauma na bexiga, além de escoriações pelo corpo.

Um morador que estava passando pelo ramal viu o acidente e acabou resgatando a vítima, e colocou o homem dentro do carro dele para levar ao pronto-socorro de Rio Branco.

No caminho, o morador ligou para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância básica 09. Os socorristas interceptaram o veículo, prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Paulo Ricardo ao pronto-socorro, em quadro de saúde estável.