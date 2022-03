Mailza e Gladson declaram união em nome do Progressistas e recepcionam o deputado Manoel Moraes em grande ato de filiação

Uma grande festa na sede do Progressistas marcou o anúncio oficial da pré-candidatura à reeleição do governador Gladson Cameli.

A reunião, realizada na sede do partido, em Rio Branco, na quinta-feira, 24, contou também com a filiação do deputado estadual Manoel Moraes, da secretária estadual de Assistência Social Ana Paula Lima, do biólogo Vanderson Brito e do diretor de esportes da SEE, Júnior Santiago.

“Hoje me coloco como mais um soldado deste partido, trabalhando pelo nosso Acre e ajudando o governador Gladson”, declarou Manoel Moraes. Ao todo 22 pessoas se filiaram ao PP.

As palmas mais calorosas foram destinadas à presidente Regional do Progressistas, Senadora Mailza, que declarou seu propósito de continuar trabalhando pelo Acre, seja como senadora ou deputada federal. “Se você quiser trabalhar, você pode ser senadora, deputada estadual ou federal. Você é capaz se tiver amor ao próximo, boa vontade, compromisso com o dinheiro público e com o Estado”, disse Mailza.

A senadora colocou seu nome à disposição do Progressistas para que seja escolhido, em consenso, o melhor caminho a ser seguido, a favor da união de todos. O trabalho desenvolvido pela senadora Mailza foi destacado e enaltecido pelos deputados estaduais Nicolau Júnior e José Bestene, além do vereador N. Lima.

O governador Gladson Cameli ao anunciar sua decisão de ir para a reeleição, relembrou sua vida partidária, sempre no Progressistas, onde foi deputado federal, senador e agora é Chefe do Executivo Estadual.

“Agradeço o apoio e trabalho da senadora Mailza que, sozinha destinou R$ 270 milhões para o Acre, com emendas que contribuíram, em muito, para o crescimento e desenvolvimento do nosso Estado”, reconheceu Gladson.

Cameli também destacou o trabalho desenvolvido nestes 3 anos de mandato, em meio a uma pandemia.

“O que me move diariamente é trabalhar por nossa gente. É saber que demos condições dos moradores de Marechal Taumaturgo de receber atendimento médico, mesmo à noite”, destacou Gladson.

A referência do governador a Marechal Taumaturgo deve-se à implantação de iluminação noturna na pista de pouso da cidade, que só tem acesso por via aérea ou fluvial, sendo considerada um dos municípios isolados do Acre.

Após o Governo do Estado colocar iluminação no aeródromo, foi possível o pouso de UTI no ar, mesmo à noite.

O Progressistas segue até 30 de março recebe do novos filiados que têm intenção de integrar as chapas proporcionais (deputado estadual ou federal).