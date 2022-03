“Mais forte dos últimos 30 anos para um mês de março”, diz Friale sobre frente fria no AC

O “mago do tempo”, também conhecido com Davi Friale, divulgou nesta quarta-feira (30) a previsão que muitos acreanos esperavam após boatos de frente fria no Acre. Segundo o pesquisador, uma onda de frio chegará ao estado na próxima quinta-feira (31), só que com uma intensidade maior que o habitual para o mês de março.

De acordo com a previsão de Friale, a temperatura cairá rapidamente no dia 31 para iniciar abril com temperaturas entre 14 e 17ºC em Rio Branco e no interior do Acre, mais precisamente em Brasiléia.

Já em Cruzeiro do Sul e nas demais cidades do Vale do Juruá, a temperatura oscilará entre 16 e 19ºC.

Segundo o professor, esta ‘friagem’, como os acreanos costumam denominar a queda de temperatura, será a maior dos últimos 30 anos para o mês de março.

“O início da incursão de ar frio, no leste e no sul do estado, ocorrerão logo nas primeiras horas da tarde desta quinta-feira. Já no vale do Juruá, a onda polar começar a penetrar nas primeiras horas de sexta-feira, primeiro dia de abril”, destacou, frisando que a sensação térmica pode chegar aos 12ºC em razão das rajadas de vento que podem passar de 40 quilômetros por hora.

CHUVAS

A previsão é de que não haja chuvas para o próximo fim de semana. No entanto, o frio será precedido por este fenômeno meteorológico, cessando na sexta na capital, Sena Madureira e Brasiléia, e no sábado nas regiões de Tarauacá e Cruzeiro do Sul.

Por conta deste cessar de chuvas que, segundo Friale, pode perdurar por alguns dias após sábado, os afluentes do Acre podem não sofrer alterações bruscas.