Maitê Proença sofre acidente, quebra coluna em vários lugares e fratura partes do corpo: “24 ossos quebrados”

Nesta última semana, a atriz Maitê Proença virou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais, isso tudo aconteceu após um relato dela que surpreendeu os internautas.

O motivo disso é que funcionária da Rede Globo assustou os seus fãs ao contar que já enfrentou situações bastante difíceis em sua vida.

Além disso, a famosa não teve o início de sua trajetória na televisão brasileira tão fácil. Assim, como muitas celebridades, Maitê já foi obrigada a lidar com situações desagradáveis. Desse modo, durante entrevista para Splash, do UOL, a veterana fez questão de falar sobre isso e revelou que já quebrou 24 ossos.

Assim, disse Maitê Proença: “Eu tenho 24 ossos quebrados no meu corpo. Não foi lendo, né?… Já cai de cavalo, da moto, do carro em movimento, da escada, cai de todos os lugares e quebrei a coluna em cinco lugares, quebrei fêmur, o nariz, todos os ossos importantes do meu corpo”.

Maitê Proença (Foto: Reprodução)

Mesmo já tendo passado por todo esse sofrimento, a atriz global disse que gosta de se aventurar. “Eu não sou uma pessoa de futuro. Eu não penso no que eu vou fazer. A minha vida foi feita de acasos. Eu não fiz escolhas. Então eu me habituei e não traçar esses futuros. Mas eu sei que eu tive a vida de um determinado jeito, e agora eu queria uma outra coisa”, dessa forma, confessou a veterana.

MAITÊ PROENÇA REVELA DESEJOS INUSITADOS

Maitê ainda disse que “queria experimentar ser paisagista, velejar, dar uma volta ao mundo…”, continuou.

“Eu quero ser útil. A vida não faz muito sentido se você não tiver eficácia, se você não puder marcar a sua presença. Para onde eu vou, eu não sei direito, mas uma hora, vocês vão ver”, dessa forma, disse ela ainda entrevista.