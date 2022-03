Maraisa e sua equipe se envolvem em briga pesada e acaba em tiroteio: “Está com algumas escoriações”

A cantora sertaneja Maraisa, dupla e irmã de Maiara, acabou se envolvendo em uma briga em um bar na noite desta quarta-feira (24). Desse modo, a artista se viu em uma situação perigosa na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

Ela estava acompanhada de um produtor com a esposa, um segurança e um secretário quando o grupo foi ameaçado por um homem armado. De acordo com o G1, o rapaz em questão, era um policial.

Dessa maneira, totalmente descontrolado, o homem se envolveu em uma briga corporal com o produtor de Maraisa, e disparou a arma para cima. No entanto, ninguém foi preso. O motivo? Bom, antes da polícia chegar no local, todos foram embora.

Por meio de uma nova enviada à imprensa, a assessoria da cantora Maraisa falou sobre o assunto.

“Maraisa estava num dia de folga e foi a um bar acompanhada do produtor, secretário e esposa do produtor, além do segurança que sempre a acompanha. O rapaz que fez as provocações e atacou o produtor era um policial, continuou tentando agredi-lo e a falar alto em tom de ameaça. O segurança estava saindo do banheiro quando viu o rapaz (policial) com a arma na mão. Ele conseguiu controlar e o disparo foi feito para o alto. Maraisa foi embora no dia seguinte, o produtor da dupla está com algumas escoriações causadas pela agressão. O incidente poderia ter outras consequências, se não fosse a agilidade e competência do segurança que acompanhava a cantora“, diz o comunicado.

Maraisa relembra morte de Marília Mendonça

A cantora Maraisa fala sobre Marília Mendonça (Foto: Reprodução)

A cantora Maraisa, irmã e dupla de Maiara, relembrou o último momento que viveu com Marília Mendonça. Sendo assim, em um texto emocionante, a artista falou sobre o assunto.

““Eu acordei do nada e tive vontade de mandar mensagem pra ela, de madrugada, falei que amava ela muito. Eu já tinha falado que a amava várias vezes, a gente tava em cima do palco e eu falava ‘te amo’. Mas, naquele dia eu senti a necessidade assim ‘eu preciso falar que amo ela’ e eu falei”.