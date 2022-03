Marcos Oliveira, o Beiçola, de ‘A Grande Família’ faz vaquinha virtual para pagar contas

Marcos Oliveira, o Beiçola, de A Grande Família, resolveu pedir ajuda financeira para os fãs. O ator revelou que está desempregado desde que passou por uma cirurgia que o deixou impossibilitado de atuar. Ele publicou um texto em sua página pessoal no Facebook, informando aos seguidores que fez uma vaquinha virtual para ajudar no pagamento de contas e outras necessidades pessoais.

Marcos ainda fez um desabafo e comentou que passou por uma cirurgia que o deixou impossibilitado de conseguir um emprego. “Gente, precisei fazer esta vakinha virtual pois terei que me operar para corrigir uma fístula que tenho há anos. A cirurgia ainda não tem previsão de acontecer; aguardo o SISREG do RJ liberar. Enquanto isso, uso uma bolsa de colostomia, uma sonda urinária que além do incômodo, não permite que eu trabalhe ou faço muitos movimentos”, revelou.

“Quero e preciso trabalhar, mas até conseguir voltar e conseguir novos trabalhos, terei que custear toda minha vida, pagar minhas contas e tudo isso sem ter qualquer renda. Não gostaria de chegar a este ponto, tenho muitos amigos que ainda me ajudam, mas a situação do país e da cultura não está nada favorável. Preciso pagar as contas enquanto não posso trabalhar e oferecer minha arte para o público que sempre gostou do meu trabalho. Idoso neste país não tem sossego”, desabafou.

O artista pretende alcançar a meta de 50 mil reais e até o momento, ele já conseguiu arrecadar 25 reais.