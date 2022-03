Mirla Miranda, porta-voz de Gladson, pode ser candidata à Câmara Federal

Ao comentar a formação de chapas no União Brasil – fusão entre o Democratras e o Partido Social Liberal (PSL) – para as Eleições de 2022, o deputado federal Alan Rick, que é vice-presidente da sigla no Acre, disse em entrevista concedida ao ContilNet, nesta sexta-feira (25), que a sua irmã, Mirla Miranda, porta-voz do Governo de Gladson Cameli, pode entrar para a disputa por uma vaga na Câmara Federal.

Nos bastidores da política o assunto já era discutido. Ao colunista Ton Lindoso, do ContilNet, a jornalista defendeu em outro momento que “tudo poderia acontecer, inclusive nada”, quando foi questionada sobre a possibilidade de ser pré-candidata.

“Mirla é um excelente nome para o quadro da política acreana. É engajada politicamente, tem um excelente currículo e um profundo conhecimento da realidade do nosso Estado”, defendeu Alan.

“Não tem martelo batido, mas o nome dela tem sido o alvo das nossas discussões e está à disposição, mas estamos construindo diálogos nesse sentido”, acrescentou.

A porta-voz do executivo acreano tirou férias na última segunda-feira (21). Ela está sendo representada no cargo pelo diretor de comunicação do Governo, Jefson Dourado.