Com nova iluminação e brinquedos, Bocalom entrega revitalização do Parque do Tucumã; FOTOS

A Prefeitura de Rio Branco realizou nesta terça-feira (30) a entrega das obras de revitalização do Parque do Tucumã, na capital acreana.

A revitalização do espaço público, que inclui o Lago do Amor, se estendendo até a entrada do Ipê e a Universidade Federal do Acre, foi fruto de uma união de esforços entre as Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade (SMCCl), a Empresa Municipal de Urbanização (Emurb), RBTrans e Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

De acordo com o prefeito Tião Bocalom, manter os espaços públicos ativos proporciona uma maior frequência da população aos locais.

“Depois que começamos a cuidar dos nossos espaços públicos aumentou muito a frequência do público que gosta de caminhar nesta região. Eu estou muito feliz de podemos revitalizar de vez esse parque, fazendo com que ele fique cada vez mais bonito, moderno e, principalmente, seguro para a comunidade”, ressaltou.

Foram realizados no espaço reparos nas pistas de caminhadas, restauração da iluminação, ornamentação com plantas, limpeza, recuperação de bancos e implantação de lixeiras, além da construção de um parque para as crianças.

O secretário de Cuidados com a Cidade, Wellington Chaves destacou a importância da união em prol da recuperação dos espaços públicos da capital acreana.

“A pedido do prefeito Tião Bocalom juntamos forças e aqui está o resultado, esse espaço revitalizado que está sendo entregue à população. Bonito e recuperado, e que agora fica à disposição da nossa sociedade”, pontuou o secretário.

Wellington reforçou, ainda, o compromisso de dar continuidade aos trabalhos realizados pelo ex-secretário Joabe Lira à frente da secretaria. “A expectativa é dar continuidade ao trabalho que já vem sendo executado pela nossa secretaria, juntamente com o apoio do nosso prefeito Tião Bocalom”, disse.

Veja fotos de Juan Diaz para o ContilNet: