Mulher esfaqueia marido durante discussão e é detida pela PM

Uma mulher de 42 anos foi detida pela Polícia Militar do DF (PMDF) na noite dessa quarta-feira (2/3) após atacar o marido, 50, com uma facada. O caso aconteceu na Colônia Agrícola Samambaia, em Vicente Pires.

A Polícia Militar foi acionada e, ao chegarem na residência, os policiais encontraram a vítima ferida, com um corte no braço (foto em destaque).

O homem informou que, após uma discussão com a esposa, foi agredido com uma faca. A mulher ainda estava no local, segurando a faca e bastante nervosa.

De acordo com o marido, essa não foi a primeira que a mulher havia tentado matar ele. A esposa, segundo ele, tem sérios problemas com o uso de álcool.

Os policiais acionaram os bombeiros, que atenderam a vítima e, em seguida, os dois foram levados à 8ª Delegacia de Polícia (Estrutural), para registro de um boletim de ocorrência.