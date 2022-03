Neri alfineta Rosana: “Não preciso de holofotes e nem elogios. Respeito está de bom tamanho”

Em nota publicada em suas redes sociais, a secretária de Estado de Educação, Socorro Neri, explicou o motivo do adiamento da reunião com os sindicatos e o Conselho Estadual do Fundeb, marcado para a tarde de terça-feira, 22.

Segundo a gestora, na convocação da reunião foi pedido que cada entidade levasse dois representantes, o que não foi respeitado pela presidente do Sinteac, Rosana Nascimento, que convocou uma manifestação para a frente do gabinete da secretária no mesmo horário.

“A presidente do SINTEAC decidiu mobilizar servidores para uma manifestação no mesmo horário e local onde seria realizada a reunião, não me deixando outra alternativa a não ser adiá-la. Quem quer construir solução dialoga, não invade gabinete, não destrata servidores”, apontou Neri.

A publicação ainda foi acompanhada de um vídeo com falas dos secretários da Fazenda e de Planejamento e Gestão, Amarízio Freitas e Ricardo Brandão, reforçando o comprometimento da secretária nessa discussão: “Meus colegas do Governo são testemunhas do quanto tenho me empenhado para que a proposta de reajuste dos servidores da educação seja a melhor possível. E tenho feito isso com estudos, argumentos articulações sem agredir ninguém”.

Sobre a proposta

Socorro Neri aproveitou para pontuar a proposta construída até agora, que garante o piso dos professores, a repercussão do piso nas carreiras e nas vantagens, a incorporacão da complementação do salário minimo no vencimento básico dos servidores de apoio (reivindicação antiga), e a repercussão na progressão e vantagens, o reajuste geral anual concedido a todos os servidores, auxílio alimentação retroativo a janeiro e convocação de professores do cadastro de reserva. O piso e o reajuste anual contemplará os aposentados e pensionistas.

A secretária também anunciou o pagamento do Prêmio Anual de Valorização e Desenvolvimento Profissional (VDP) para esta sexta-feira, 25, desta vez sem requisitos e critérios, considerando as implicações da pandemia na educação.

Ainda aproveitou para relembrar que no fim de 2021, o Governo do Acre concedeu abono de 14, 12 e 10 mil reais, que beneficiou todos os servidores da Educação. Também doou notebooks e pagamento de internet, além de tornar permanente a gratificação dos servidores das escolas de tempo integral.

“Eu sei o que tenho feito pela valorização dos servidores da educação. Não preciso de holofotes e nem de elogios. Respeito está de bom tamanho”, finalizou Neri.