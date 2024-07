Com vagas para o Acre, TSE anuncia nova data das provas do concurso público efetivo; confira

O Tribunal Superior Eleitoral divulgou a retificação do cronograma do concurso público que visa o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva em cargos de Analista Judiciário e de Técnico Judiciário.

Com o novo edital, as provas objetivas, para todos os cargos, e discursiva, somente para os cargos de Analista Judiciário, antes marcada para o dia 22 de setembro, foi adiada e acontecerá no dia 8 de dezembro de 2024.

O concurso visa preencher 412 vagas e formar cadastro de reserva para os cargos de Analista Judiciário e Técnico Judiciário.

As oportunidades estão distribuídas entre o TSE e os Tribunais Regionais Eleitorais dos estados do Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo.

Os salários variam de R$ 8.529,65 a R$ 13.994,78, com jornadas de trabalho de 20h e 40h semanais.