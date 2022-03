Nível do Rio Tarauacá sobe quase dois metros e atinge cotas de alerta e transbordo em apenas 24 horas

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec) de Tarauacá informou nesta quinta-feira (10) que o rio Tarauacá, do município de Tarauacá, no interior do Acre, ultrapassou as cotas de alerta e de transbordamento com a subida de quase dois metros em apenas 24 horas.

Segundo informações fornecidas pelo coordenador da Compdec, sargento BM Marcelo Monteiro Dias, o rio mostrou uma elevação de 188 centímetros, ocorrida em razão das fortes chuvas acima dos 100 milímetros nos altos, principalmente no rio Muru, que banha a cidade de Tarauacá e desemboca no rio homônimo.

Além disto, também foi observado chuvas consideráveis na parte urbana da cidade nos dias 08 e 09 deste mês. Por conta disto, a medição, feita às 6h desta quinta, marcou 10 metros, cinquenta centímetros acima da cota de transbordamento, que é de 9,50 metros.

Em nota, o sargento comunicou que apesar de não ter famílias em situação de desalojamento ou de desabrigo, a Defesa Civil segue monitorando para fazer as retiradas das pessoas e dos pertences caso seja necessário.

O monitoramento, por sua vez, está sendo realizado a cada três horas para verificar se o nível continua subindo ou se haverá vazante.

“Atualmente, não temos famílias desabrigadas, temos algumas ruas com baixa lâmina d’água. Aguardamos uma estabilidade do nível nos próximos dias. Continuaremos o monitoramento e estamos de prontidão, caso seja necessário”, informou.

Vale ressaltar também que em fevereiro, o rio Tarauacá já havia atingido a cota de transbordamento, chegando a registrar, em medição do dia 24, 10,40 metros.

Confira abaixo as informações atualizadas na manhã desta quinta (10) referentes ao manancial: