No AC, Polícia Civil prende Mandrak, faccionado que aplicava castigo corporal em parceiros

Ao final da tarde desta sexta-feira, 25, a Polícia Civil do Acre por intermédio do Departamento de Polícia da Capital e do Interior (DPCI) e da Delegacia de Repressão a Ações de Criminosas Organizadas (DRACO) em diligências no município de Epitaciolândia-AC efetuou a prisão de L.A.N, de 21 anos de idade, vulgo “MANDRAK” por integrar organização criminosa.

L.A.N. era responsável por aplicar penas de castigo corporal aqueles integrantes que desagradassem a ORCRIM, além de atuar no tráfico de drogas no Município.

A prisão do indivíduo resulta de um trabalho investigativo realizado pela DRACO seguindo diretrizes da atual gestão no sentido de intensificar ações de combate a criminalidade em todas as regionais do Estado.