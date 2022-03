Personal sobre traição com morador de rua: “Meu casamento continua”

Um vídeo divulgado pelo Metrópoles, na última segunda-feira (14/3), chocou a internet e virou um dos assuntos mais comentados nos últimos dias. A história que viralizou é sobre um homem que agrediu um morador de rua após vê-lo dentro de um carro tendo relações sexuais com sua esposa.

Tudo começou com sumiço de Sandra Mara em Planaltina. A empresária havia saído para ajudar pessoas em situação de rua em uma ação da igreja evangélica que frequentava. Muitas horas sem ter notícias e aflito, Eduardo Alves procurou sua esposa pelas ruas da cidade até que a encontrou tendo relações sexuais com um morador de rua dentro do carro. Eduardo agrediu o home.