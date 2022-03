PM consegue libertar garota de programa feita refém por criminoso no centro de Rio Branco

Um homem identificado Josimar Pontes, 35 anos, foi preso acusado de cáceres privado e porte ilegal de arma de fogo, na manhã desta sexta-feira (24), na Avenida Epaminondas Jácome, no Conjunto do Novo Mercado Velho, localizado na região Central de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, o homem que estava hospedado no hotel é natural da Vila Extrema no Estado de Rondônia, contratou os serviços de umas garotas de programa e estavam fazendo sexo, quando as mulheres perceberam que ele estava armado, resolveram deixar o quarto do hotel. A última mulher idenficada como Angélica foi feita refém por cerca de 1 hora e meia.

Ainda segundo a polícia, o homem estava com um revólver calibre 38 com 6 munições intactas e transtornado pelo uso excessivo de drogas, quando resolver fazer a mulher de refém.

Negociadores da Polícia Militar estiveram no local, fizeram a negociação e conseguiram liberar a vítima. A mulher após ser liberada do cáceres privado foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que foi atendida pelo Médico Guilherme Nakamura, do Samu.

Diante dos fatos, o recebeu voz de prisão e foi encaminhado a Delegacia de Flagrantes (Defla) para ser tomada as medidas cabíveis.