Preso por não pagar pensão, Justiça define que cantor não é o pai

José Lázaro Servo, conhecido como Thiago Servo, que fez a dupla Thaeme & Thiago até 2013, foi absolvido de um processo de não pagamento de pensão alimentícia, após a Justiça determinar que o sertanejo não é o pai da criança. O cantor chegou a ser preso pelo não pagamento de pensão em 2016.

Fontes da coluna confirmam que a negativa de paternidade ocorreu após a mãe não aparecer com a criança para realizar exames de DNA por ao menos três vezes. A criança é uma menina de oito anos de idade e mora em São Paulo.

A defesa do cantor entrou com um pedido de negativa de paternidade em julho de 2020, após a família da criança negar visitas de Thiago. A vitória na Justiça ocorreu por volta de agosto de 2021. A Justiça também determinou que a certidão de nascimento da criança não conste mais o nome do cantor e dos avôs paternos.

Em 2016, quando foi preso antes de entrar em um show, o cantor tinha uma dívida de mais de R$ 1 milhão em pensão alimentícia. Os bens do cantor foram penhorados à época. Fontes da coluna também confirmaram que o pagamento de pensão, que chegava aos R$ 20 mil mensais, ocorreu até o ano passado. Fontes revelaram à coluna LeoDias que, em uma oportunidade, a família da criança teria conseguido mais de R$ 200 mil do cantor de uma vez.