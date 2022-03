Programa na Globo teria causado crise entre Sabrina Sato e Record TV

Sabrina Sato pegou os fãs de surpresa, nesta quarta-feira (16/3), ao anunciar o desligamento da Record TV após oito anos à frente de programas no canal. Em janeiro deste ano, a apresentadora já havia sido confirmada na segunda temporada do reality A Ilha, mas o convite para dois programas na Globo impossibilitaram a permanência da japonesa na emissora do bispo Edir Macedo.

De acordo com o Notícias da TV, o contrato de Sabrina com a Record terminou em dezembro de 2021 e, enquanto ainda negociavam a renovação, a mãe da pequena Zoe aceitou convite do Grupo Globo para comandar o Desapegue Se For Capaz, do GNT.