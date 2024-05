Conheça a atriz Jessica Gunning, a doentia Martha, de Bebê Rena

Jessica Gunning conquistou o mundo por sua atuação em Bebê Rena, série baseada em fatos reais e que se tornou fenômeno na Netflix. A entrega da atriz à personagem, que apavora e desperta compaixão na mesma proporção, tem sido um dos pontos mais elogiados da produção escrita por Richard Gadd, que também protagoniza a trama.

A caracterização e expressões que deixaram Jessica Gunning irreconhecível, tem feito muitos cinéfilos acreditarem que Bebê Rena seja a estreia dela no streaming, mas a atriz coleciona em seu currículo papéis em títulos relevantes.

Natural de West Yorkshire, município na Inglaterra, Jessica Gunning começou a carreira participando de peças teatrais. Ao migrar para a televisão, um de seus primeiros trabalhos foi como atriz convidada em Doctor Who. Após um tempo em papéis pequenos, a atriz foi escalada para participar de várias temporadas de Lei e Ordem (2009), atualmente disponível na Amazon Prime Video e Globoplay.

Na sequência, ela esteve Os Crimes de Fortitude (2015) com Dennis Quaid. Em 2017, Jessica participou da série Back, e, logo depois, viveu Jan na série da Amazon Prime, The Outlaws. Já no cinema, a atriz esteve em Orgulho e Esperança (2014), Love is Thicker Than Water (2016) e Onde Fica o Paraíso (2020).

Bebê Rena: entenda série da Netflix que virou o fenômeno do momento

Bebê Rena, nova série da Netflix, está fazendo o maior sucesso e impressiona com sua narrativa realista. A produção mostra uma perseguição obsessiva, baseada em uma história real, e retrata a história de Richard Gadd, um comediante escocês, que vive uma experiência angustiante com uma stalker.

Bebê Rena gira em torno do personagem Donny Dunn, interpretado pelo próprio Richard Gadd, comediante em busca de sucesso que se vê mergulhado em um pesadelo quando uma mulher chamada Martha, que ele conheceu casualmente em um bar, começa a persegui-lo implacavelmente.

A produção é uma representação fiel dos quatro anos de terror vividos por Gadd, marcados por uma inundação incessante de mensagens, presentes bizarros e uma sensação constante de paranoia.

“No início, todos no pub acharam engraçado eu ter uma admiradora. Aí ela começou a invadir minha vida, me seguindo, aparecendo nos meus shows, esperando do lado de fora da minha casa, enviando milhares de mensagens de voz e emails”, contou Gadd em entrevista ao The Times.