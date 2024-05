“Muro” em show da Madonna causa revolta e prefeito do Rio se manifesta

Eita! Os fãs da Madonna estão em polvorosa para a apresentação no Brasil, no próximo sábado (4/5), em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Porém, um “muro” de metal, em frente ao palco, separando a área VIP da plateia, causou uma enxurrada de críticas. “Não venham”, disse uma pessoa num vídeo que circula na web.

Na imagem, o homem fala que o tal “muro” é para separar a área VIP do público em geral. O último show da The Celebration Tour, que comemora os 40 anos de carreira da diva, será gratuito, mas terá um espaço reservado para 7.500 convidados especiais, em torno dos 812 metros do palco.

“Sabe o que é isso? Uma segregação! E a Prefeitura pagou mais de R$ 10 milhões para o público vim e ver isso. Olha a consideração com o público. Você tá pensando em vim ver o show da Madonna? Vem não, amigo. Vem não!”, pontuou enquanto mostrava o “paredão”.

A Bônus Track, organizadora do evento garantiu que o “muro” de metal não vai ficar no local no dia do espetáculo, pois “as placas estão ali exclusivamente para segurança, por ser uma área de montagem e ter muita gente no entorno”, uma vez que materiais pesados estão sendo utilizados. Ufa!

Eduardo Paes, prefeito do Rio, se manifestou depois das queixas ganharem a web. Ele afirmou que as placas de metal serão removidas na data da apresentação. “Será retirado”, escreveu no X.

Paes ainda aproveitou para revelar que a taxa de hospedagem em Copacabana está chegando em 100%, embora ainda exista vagas em alguns hotéis. Vai ser o show do ano e vai dar ainda mais o que falar, meus caros leitores!

Anitta está confirmada em show da Madonna, diz colunista

Após se tornar uma dúvida na apresentação de Madonna em Copacabana, zona sul do Rio, no próximo sábado (4/5), parece que Anitta conseguiu um espacinho em sua agenda internacional lotada e vai subir no palco com a Rainha do Pop.

Segundo o colunista Lucas Pasin, do UOL, a Poderosa vai participar de uma performance especial da turnê de Madonna. Além dela, Pabllo Vittar também está entre as convidadas confirmadas pela Diva.

Um outra estrela brasileira também foi convidada, de acordo com o jornalista. Trata-se de Ludmilla, mas ainda não se sabe se ela confirmou. Será que vamos ter 3 musas do Brasil no palco junto com Madonna? Vamos aguardar.