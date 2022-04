Queda de mortes por Covid-19, mutirão de vacinação, retorno da ExpoAcre e mais: a quinta-feira no ContilNet

Chegou o momento de ficar mais informado nesta quinta-feira (31) com os destaques que o ContilNet separou para você. Para ficar informado durante o dia todo, faça parte de um dos nossos grupos de notícias no WhatsApp, apertando aqui.

Semsa anuncia novo mutirão de vacinação contra Covid-19: “Meu apelo é que tomem a vacina”

A Prefeitura de Rio Branco, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) anunciou, em coletiva, nesta manhã de quinta-feira (31), um novo mutirão de vacinação contra Covid-19 na capital em 8 Supermercados Araújo e 9 Unidades de Referência em Atenção Primária (Urap). Leia mais.

Advogado de Sena Madureira é encontrado morto em sua residência; polícia é acionada

O advogado senamadureirense Arthur Brana, de 45 anos, foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (31). O corpo foi encontrado pelo pai da vítima, o professor João Brana, que acionou imediatamente a polícia. Leia mais.

Em menos de duas horas, três cidades do AC registram mortes após supostos confrontos

Rio Branco, Brasileia e Senador Guiomard registraram assassinatos em um espaço de tempo de duas horas, entre o final da tarde e o início da noite desta quarta-feira (30). Os fatos podem estar ligados a confrontos entre facções. O primeiro crime ocorreu durante a tarde, na rua José Joaquim de Lima, no bairro Eldorado, em Brasileia. O adolescente Rafael de Araújo, de 16 anos, levou dois tiros, nas costas e na cabeça, e não resistiu aos ferimentos. Leia mais.

Após três anos sem ExpoAcre, feira retorna em 2022 e coordenadores prometem “maior da história”

Programada para ocorrer entre os dias 30 de julho e 07 de agosto deste ano, a Feira de Exposição Agropecuária do Acre (Expoacre) volta a acontecer após três anos de hiato, por conta da pandemia do novo coronavírus. Realizado apenas no primeiro ano de gestão do governador Gladson Cameli (Progressistas), em 2019, o evento está de volta, coincidentemente, no último ano do mandato do atual chefe do executivo. Nesta quinta-feira (31), um grupo de gestores que deve coordenar a feira visitou o Parque de Exposições Wildy Viana para dar início aos preparativos. Leia mais.

Deputados do Podemos assinam emenda que aumenta para 10% reajuste dos servidores

Os deputados do Podemos André da Droga Vale, Fagner Calegário, Chico Viga e Neném Almeida também assinaram a emenda ao projeto de lei do Governo que concede reajuste para os servidores públicos. Todos os deputados pertencem ou já pertenceram à base do Governo Cameli. Leia mais.

Em um mês, Acre teve queda de mais de 80% no número de mortes por Covid-19

O Acre não registrou novos casos de coronavírus e mortes ocasionadas pela doença neste último dia do mês de março de 2022, de acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde. O número de infectados permanece em 123.812 em todo o estado. Leia mais.