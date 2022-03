Em menos de duas horas, três cidades do AC registram mortes após supostos confrontos entre facções

Rio Branco, Brasileia e Senador Guiomard registraram assassinatos em um espaço de tempo de duas horas, entre o final da tarde e o início da noite desta quarta-feira (30). Os fatos podem estar ligados a confrontos entre facções. O primeiro crime ocorreu durante a tarde, na rua José Joaquim de Lima, no bairro Eldorado, em Brasileia. O adolescente Rafael de Araújo, de 16 anos, levou dois tiros, nas costas e na cabeça, e não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Civil informou que o crime foi efetuado por dois homens que estavam em uma motocicleta com placa da Bolívia, país que faz fronteira com o município. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas só atestou morte a vítima. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) em Rio Branco.

Na capital acreana, logo no início da noite, um foragido da Justiça foi assassinado com seis tiros. O crime aconteceu na rua Major Mendonça Lima, no bairro Santa Helena. A vítima foi identificada como Fábio Farias de Araújo.

Segundo a polícia, o homem estava passando de casa em casa pedindo comida, quando foi abordado por um homem que seria membro de facção, que efetuou seis tiros contra a vítima, atingida com três na cabeça: dois no ombro e um no braço. O autor do crime fugiu e não foi encontrado pela polícia até o fechamento desta matéria. Ainda segundo a polícia, a vítima era monitorada por tornozeleira eletrônica, mas cortou o equipamento há uma semana. Havia um mandado de prisão em aberto.

O município de Senador Guiomard também registrou homicídio. O presidiário em condicional Sebastião da Silva Souza, de 33 anos, foi assassinado a tiros enquanto saia de casa na Travessa da Saudade, no bairro Manoel Gomes. A Polícia Militar informou que uma dupla armada chegou no local, chamou a vítima que estava saindo de casa e, quando Sebastião chegou no portão, foi ferido com dois tiros. Ele ainda foi socorrido pelo Samu, mas chegou ao hospital sem vida.