Semsa anuncia novo mutirão de vacinação contra Covid-19: “Meu apelo é que tomem a vacina”

A Prefeitura de Rio Branco, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) anunciou, em coletiva, nesta manhã de quinta-feira (31), um novo mutirão de vacinação contra Covid-19 na capital em 8 Supermercados Araújo e 9 Unidades de Referência em Atenção Primária (Urap).

Segundo a secretária municipal de saúde, Sheila Andrade, no mutirão que ocorre neste sábado (2), serão ofertadas todas as doses do imunizante contra Covid-19, nos Supermercados Araújo, das 8h às 17h. As doses vão desde a primeira até a quarta dose, que deve ser aplicada em idosos com 80 anos ou mais. Para a vacinação infantil, as Uraps estarão disponíveis das 8h às 17h para que os pais levem os filhos de 5 a 11 anos para vacinar.

Para tomar a quarta dose, ou segunda dose de reforço, os idosos com 80 anos ou mais devem ter ciclo vacinal completo e precisam ter tomado a terceira dose há, pelo menos, quatro meses.

“Nossa parceria com o Supermercado Araújo foi um sucesso que nós tivemos lá atrás, onde a população foi fazer suas compras e já tomou sua dose de vacina, então nós estamos repetindo nesse momento, no dia 2 de abril com um grande mutirão de vacinação”, diz Sheila Andrade.

De acordo com a secretária, dentro da população específica para imunização infantil, seriam mais de 14 mil crianças e a cobertura é de apenas 28%. “As crianças vão iniciar seu período escolar e para que não haja transmissões e nem que essas crianças sejam contaminadas, elas precisam ser imunizadas. Nós temos uma cobertura muito baixa nessa faixa etária. Contamos com a participação dos pais e responsáveis para que levem suas crianças nesse mutirão. Estamos ofertando os imunizantes da Pfizer e Coronavac”, diz.

“É um apelo que nós fazemos enquanto gestão pública. É um desejo do prefeito Tião Bocalom de deixarmos de usar máscaras, creio também que é o de muitos pais, mas só podemos fazer isso se nós tivermos uma população imunizada”, diz a secretária.