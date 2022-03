Trigêmeas de Sena Madureira completam três anos de vida e ganham festa de aniversário

A família “Passos” de Sena Madureira festejou no dia 17 deste mês o aniversário das trigêmeas Alice, Clara e Vitória. Elas completaram três anos de idade.

Para celebrar a data, ocorreu no sábado passado um evento na residência das mesmas que fica localizada no Bairro Bom Sucesso. A família contou com a ajuda de muitas pessoas para organizar a ‘festinha’. “Estava com dois anos que a gente vinha lutando pra fazer o aniversário delas. Graças a Deus, neste ano deu tudo certo e elas ficaram muito felizes com tudo. Que Deus as abençoe cada vez mais”, comentou dona Bezinha, avó.

Alice Passos Costa, Vitória Passos Costa e Clara Passos Costa são filhas da jovem Fabíola Oliveira Passos da Costa, 22 anos. Elas nasceram em 2019, na maternidade Bárbara Heliodora, em Rio Branco, através de uma cesariana.

Uma das trigêmeas, Vitória Passos, ficou vários dias na incubadora por ter nascido com menos peso.

Dona Bezinha, avó, ajuda muito nos cuidados e criação das trigêmeas. “Enfrentamos muitas dificuldades nesses últimos três anos, mas com a ajuda de Deus estamos conseguindo vencer. Eu amo demais minhas netas e desejo tudo de bom pra elas”, salientou.

Fotos: cedidas