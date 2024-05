Entenda porque Adriane Galisteu não aparece na série de Ayrton Senna

A série sobre a vida de Ayrton Senna na Netflix ainda não tem data de estreia, mas já está sendo muito aguardada pelos fãs. No entanto, a família do piloto solicitou que Adriane Galisteu ficasse de fora da produção. Isso porque eles não apoiavam a relação deles.

Ayrton Senna e Adriane Galisteu namoraram durante quatro anos, aliás, eles estavam vivendo um relacionamento na época do falecimento do piloto em 1994. De acordo com o portal Notícias da TV, a família do piloto não aceitava o relacionamento e solicitou a exclusão da apresentadora na série.