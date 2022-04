109 anos de TK: Mister Acre Thiago Barros é presença confirmada no retorno do Miss e Mister Taraucá 2022

Quem desembarca neste final de semana no município de Tarauacá é o atual Mister Acre Thiago Barros. É que no dia 24 de abril, domingo, o modelo será uma das atrações da final do Miss e Mister Tarauacá 2022, que acontecerá a partir das 20h, na Praça Cel. Alton Furtado.

Promovido pela Prefeitura de Tarauacá com organização do produtor Nonato Vianna, o desfile Miss Tarauacá retorna em grande estilo após 9 anos desativado. Já a escolha do Mister é a grande novidade da edição.

Em entrevista ao ContilNet, o Mister Acre Thiago revelou que desembarca no sábado (23) em Tarauacá. O Mister já antecipou à nossa coluna com exclusividade que faz parte do júri que elege a nova Miss e o novo Mister:

“Chego em Tarauacá amanhã pela manhã e estou bastante empolgado com o evento. Eu ter sido convidado para ser jurado para o concurso é uma honra, ainda mais após tanto tempo sem acontecer o concurso de Miss no município.”

Sobre a participação no desfile usando apenas sunguinha, o Mister Acre revelou que não fará a temperatura subir na terra do abacaxi. Vai deixar o momento para a fase nacional.

“Haha não dessa vez, vamos deixar esse momento somente para o Nacional”.