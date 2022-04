AC é o quarto estado com maior queda no consumo de energia elétrica, diz pesquisa

Apesar de o consumo nacional de energia elétrica em fevereiro ter sido o maior da série histórica para o mês desde 2004, chegando a alcançar 41.794 gigawatts-hora (GWh), o Acre apresentou uma das mais baixas quedas de consumo do país. Isto é o que diz um relatório emitido pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE).

Segundo os dados emitidos pela EPE, o Acre (4,9%) fica atrás apenas do Amapá, que registrou queda de 35,8%, do Ceará com 6,4% e Rio Grande do Norte, com 5,7%, no que tange à queda no consumo de energia.

Em contrapartida, os estados do Amazonas (+21,1%), Roraima (+16,9%), Santa Catarina (+14,7%) são os que mais se destacaram no crescimento do consumo.

Em termos gerais, a região Norte apresentou um crescimento no consumo, com 3,4% de aumento. A argumentação para este percentual, segundo a autarquia, é de que temperaturas mais elevadas, que são comuns na região, bem como menor volume de chuvas em alguns Estados, contribuíram para o comportamento do consumo.