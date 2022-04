Acre aplicou terceira dose da vacina contra Covid-19 em menos de 29% do público alvo

Sete meses após o início da aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid-19, somente 28,55% do público alvo completou o esquema vacinal.

O Acre foi um dos primeiros estados a iniciarem a imunização, mas dese o início enfrenta dificuldade de procura. Com a diminuição de casos graves e internação pela doença, o ritmo ficou ainda mais lento.

Enquanto já se fala em quarta dose da vacina contra a Covid-19 para idosos e outros públicos, dados do Ministério da Saúde, atualizados pela Secretaria Estadual de Saúde na última quinta-feira (13), apontam pouco mais da metade (57,44%) da população tomou a segunda dose, e somente 174.326 pessoas tomaram a dose de reforço.

A primeira dose só foi aplicada em 69,67% da população.

Esses números mantém o Acre ocupando o quarto lugar no ranking dos estados que menos vacinam, ficando atrás apenas do Amapá, Roraima e Pará. Os dados são do Consórcio de veículos de imprensa a partir de dados das secretarias estaduais de Saúde.