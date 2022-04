Advogado Jonathan Donadoni é oficializado como secretário-chefe da Casa Civil

O governador Gladson Cameli nomeou o advogado Jonathan Xavier Donadoni como secretário de Estado da Casa Civil.A escolha do governador já havia sido divulgada pelo ContilNet, mas o decreto com a nomeação foi publicado em edição extra do Diário Oficial, na noite desta terça-feira (5).

O advogado assume uma das mais importantes pastas do Estado em substituição a Rômulo Grandidier que passou por descompatibilização para concorrer nas eleições deste ano.

“Uma honra e, ao mesmo tempo, uma grande responsabilidade que assumo, a partir de agora. Como sempre fiz por onde passei, vou me empenhar ao máximo para garantir os interesses do Estado do Acre e sua população. Ao governador governador Gladson, o meu muito obrigado pela oportunidade de poder compor sua equipe de secretários”, afirma Donadoni.

Natural de Mato Grosso do Sul, Jonathan chegou ao Acre em 2006, após ser aprovado em concurso para o cargo de defensor público do Estado. O profissional também atuou como procurador-geral do Município de Cruzeiro do Sul durante as administrações dos ex-prefeitos Vagner Sales e Ilderlei Cordeiro. Desde de julho do ano passado, Donadoni era diretor da Casa Civil.