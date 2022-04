Análise BBB22: por que a vitória de Arthur incomoda tanto as redes?

É cada vez mais difícil imaginar que Arthur Aguiar não ganhará o prêmio do BBB22. Se o paredão deste domingo (17/4) ainda trazia dúvidas, a torcida do brother deu o recado e eliminou Jessilane com mais de 63,63% dos votos. No entanto, alguns influenciadores e grupos se veem cada vez mais incomodados com a possível vitória do ator.

Arthur, de fato, é um participante que não busca agradar ninguém. Durante o jogo, se prioriza acima de tudo, não gosta de ser contrariado e usa com maestria a retórica para se defender de qualquer acusação ou insinuação. Por vezes, briga com os próprios aliados por conta da estratégia de jogo. Toda essa personalidade exposta no jogo e um passado conflitante resultaram em uma rejeição por parte do público concentrado nas redes sociais, em especial, influenciadores. É possível compreender o porquê de Arthur ter tanta rejeição, mas também vale entender o motivo dele ter conseguido a torcida fiel que o acompanha. O cantor é justamente aquele personagem que fez falta ao BBB21 e foi frustrado com Felipe Prior no BBB20: competitivo ao extremo. O público sentiu falta deste personagem nos últimos anos e é inegável que Arthur Aguiar supriu estas expectativas. Por outro lado, sua atitude extremamente competitiva é justamente o que pode custeá-lo o prêmio. É sempre bom lembrar que o brother ainda não é o campeão do reality e há sim participantes que podem tirar seu título. Em especial Paulo André, seu aliado por quase todo o jogo, e um dos poucos participantes que quase todo o público gosta, incluindo aqueles que não têm simpatia por Arthur.