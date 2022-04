Ao ContilNet, secretário de Segurança fala sobre investigação de delegados no Acre

Após polêmica em torno da reportagem da TV Gazeta de título “Delegados do Acre são investigados por suposto desvio de dinheiro público”, a reportagem do ContilNet procurou o secretário de Justiça e Segurança Pública do Acre, coronel Paulo Cézar Santos, para saber se a Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) teria algum posicionamento acerca da situação.

De acordo com o secretário, a Sejusp não tem acesso aos autos do processo. Consequentemente, não poderia discorrer sobre a situação.

“Não temos nenhum conhecimento acerca dos termos desta investigação, então oficialmente eu não posso me pronunciar. Se eu me pronunciar, caracteriza violação de sigilo do processo e como operador de direito eu não posso incorrer no erro”, destacou.

DECISÃO

Na última sexta-feira (08), o desembargador Júnior Alberto concedeu uma liminar favorável à TV Gazeta que suspende a decisão da juíza Louise Kristina Lopes de Oliveira Santana, que determinou a retirada da reportagem realizada pelo jornalista Adailson Oliveira sobre delegados da Delegacia de Combate à Corrupção (Deccor) investigados por suposto desvio de recursos públicos.

Na decisão, o desembargador entendeu que o princípio constitucional da liberdade de expressão deve ser respeitado, citando incisos dos artigos 5º e 220º da Constituição Federal que garantem a manifestação de pensamento e a liberdade de informação.

“A liberdade de imprensa […] assegura aos profissionais de comunicação social, inclusive àqueles que praticam o jornalismo digital, o direito de buscar, de receber e de

transmitir informações e ideias por quaisquer meios”, diz.

O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Acre (Sinjac) também se pronunciou sobre o caso por meio de uma nota de repúdio, comentando que “censura no Brasil é coisa do passado, a democracia existe para isso. E não podemos permitir o cerceamento de informação ou mensagem em prol de interesses particulares”.