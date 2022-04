Após deputado dizer que Podemos faria aliança “até com PT”, Zen responde: “Não queremos”

Em entrevista ao ContilNet na última sexta-feira (1), o deputado Fagner Calegário, líder do Podemos na Assembleia Legislativa do Acre, disse que a sigla poderia fazer aliança “até com o PT” nas eleições deste ano.

A resposta do Partido dos Trabalhadores veio por meio do deputado Daniel Zen, que compartilhou a notícia e respondeu: “Até podemos. Mas não queremos”.

A resposta de Zen está repercutindo nos bastidores políticos, já que o Podemos é presidido por Ney Amorim, que deixou o PT logo após as eleições de 2018.