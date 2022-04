Ator de Pantanal sofre acidente de carro, estado de saúde é divulgado e comunicado é feito

O famoso ator da Globo, que está no remake de Pantanal, Silvero Pereira acabou sofrendo um acidente de carro na estrada no Ceará. Em suma, tudo aconteceu enquanto o rapaz voltava de Milhã para Mombaça.

Desse modo, o ator de Pantanal quem estava na direção do carro. Contudo, ele acabou perdendo o controle em uma curva acentuada, e acabou invadindo o acostamento, deslizando em uma ribanceira e o carro tombou entre as árvores. Dessa maneira, segundo a assessoria do famoso, a guarda municipal o atendeu prontamente.

“Após o acidente, a guarda municipal, o seguro do automóvel e todas as providências foram tomadas pelo próprio ator, que conseguiu sair do veículo. Silvero e seus dois amigos que o acompanhavam estão bem, com saúde e não sofreram nenhum ferimento, graças ao uso do cinto de segurança”, diz o comunicado.

Por fim, o ator de Pantanal, Silvero Pereira, concedeu uma entrevista ao Em OFF, e falou sobre o assunto. “Está tudo bem!”, contou ele. Ele ainda aclamou os fãs: “Meu povo, está tudo bem! Não se preocupem, aos que receberam as fotos de um acidente por WhatsApp, não foi nada sério! Nenhum ferimento. Tudo joia!”.

Ator de Pantanal conta detalhes

Além disso, por meio do Instagram, o artista falou sobre o assunto. “Oi, gente! Então agora que já estou em casa, estou deitado na minha cama e no quarto, que a minha assessoria já postou a nota explicando tudo direitinho estou vindo nos Stories. É pra todo mundo que está me procurando, querendo mandar mensagem e não estou conseguindo responder todo mundo”, falou ele.

“É pra dizer que estou bem, está tudo certo, tudo ótimo! Graças a Deus foi um grande susto, mas a segurança do carro garantiu que eu e meus colegas não tivéssemos nenhum ferimento leve ou grave. Absolutamente nada! Estávamos de cinto de segurança, graças ao cinto de segurança que de fato conseguimos sair ilesos dessa situação”, completou Silvero Pereira.