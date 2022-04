Banca INSS: quais empresas organizaram os últimos editais?

Enquanto o concurso INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) permanece em tratativas e sem uma previsão concreta, candidatos interessados devem começar a se preparar desde cedo.

No entanto, além de aprender o conteúdo, uma das formas de se garantir no próximo concurso INSS é estar preparado para qual banca organizar a seleção.

Ainda não há definição de nenhuma empresa que irá organizar o edital INSS, tanto porque ele sequer foi autorizado. Por isso, nesta matéria, confira quais foram as bancas dos últimos certames:

Banca INSS

Neste apanhado, foram considerados os editais voltados para os cargos de técnico e analista.

Ressalta-se de que ainda não há nenhuma banca definida para um novo edital em 2022, mas o histórico serve para entender o contexto dos últimos concursos.

INSS 2008 Banca : Cespe Quantidade de vagas: 2.021 Cargos ofertados : Analista do Seguro Social (diversas especialidades) e Técnico do Seguro Social Inscritos: 593.043 Link do edital de 2008

INSS 2011 Banca : FCC Quantidade de vagas: 1.875 Cargos ofertados : Perito Médico Previdenciário e Técnico do Seguro Social Inscritos: 916.210 Link do edital de 2012

INSS 2013 Banca : Funrio Quantidade de vagas: 300 Cargos ofertados : Analista do Seguro Social (diversas especialidades) Inscritos: 164.209 Link do edital de 2013

INSS 2016 Banca : Cespe Quantidade de vagas: 950 Cargos ofertados : Técnico do Seguro Social e Analista do Seguro Social Inscritos: 1.087.789 Link do edital de 2016



Perceba que, exceto pelo edital de 2013 que foi destinado a cargos específicos, independentemente da banca organizadora, os certames da autarquia costumam tem uma forte concorrência e demanda.

Repare que o último edital, realizado em 2016, contou com mais de um milhão de inscritos.

Previsão de novo edital

Em reunião realizada entre a Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social (Fenasps) e a Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia foi apontado que o concurso INSS é preferência entre certames nacionais.

“Nós enfatizamos a questão do concurso público. Eles disseram que se tiver orçamento e autorização o INSS estaria da ordem das prioridades”, frisou João Torquato, representante do Consórcio Sindicatos CUT.

De acordo com a diretora da Fenasps, Thaize Antunes, o ministério da Economia aguarda a recomposição do orçamento que tramita no Congresso Nacional. Uma nova reunião para tratar do tema foi marcada para o início de abril

Apesar disso, ainda não há definição concreta de um próximo edital.

Resumo do concurso INSS