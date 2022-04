Bruno passa dos limites ao vivo, tira Marrone do armário e romance do cantor que era sigilo é exposto: “Travesti”

Ao longo da carreira da dupla famosa Bruno e Marrone, os dois já protagonizaram diversos momentos. Em suma, estando juntos há quase três décadas, os músicos já chegaram a brigar, mas, se separar nunca foi opção.

No entanto, não é fácil que os dois permaneçam juntos. Durante a pandemia, quando os dois fizeram lives para animar o público, acabaram protagonizando um climão. Além disso, Bruno chegou a tirar o parceiro do armário, de certo modo.

Inclusive, o mais grave de todos, rolou quando Bruno, sem papas na língua, chegou a maltratar Marrone, ao vivo. Na ocasião, a segunda voz ficou visivelmente desconfortável com o momento. Mas, manteve sua postura.

No entanto, não para por aí! O pai de Enzo Rabello, sem medo de expor sua dupla, acabou tirando Marrone do armário, à força. Na época, os dois estavam participando de um evento ao lado de Gusttavo Lima. Era o momento em que o Embaixador tinha anunciado o fim de seu casamento.

Desse modo, Marrone foi tentar aconselhar amorosamente Gusttavo Lima. Contudo, Bruno, sem paciência, mandou sua dupla se assumir. “Marrone você não pode falar de casamento porque você é um péssimo exemplo de casamento”, disparou o cantor, levemente alterado.

Sendo assim, o cantor Bruno seguiu falando. “Você tem que casar logo com um travesti”. Visivelmente irritado com a brincadeira do companheiro, Marrone sugeriu que ele se vestisse como uma mulher. “Cadê ele? Cadê ele? Veste uma saia então você aí“, disparou o sertanejo ofendido. Gusttavo Lima, por sua vez, ficou desconfortável com o momento e apenas deu uma risadinha.

Marrone, dupla de Bruno, se declara para mulher misteriosa

Marrone é sempre muito discreto quando o assunto é sua vida pessoal. Todavia, recentemente, ele publicou uma foto e acabou se declarando para uma mulher misteriosa. “Hoje é o seu dia! Fernanda, que Deus lhe abençoe e te dê muitos anos de vida. Te amo”, escreveu o famoso.

A moça identificada como Fernanda não é famosa, desconhecida do público, e até o momento, não sabemos se ela namora o músico.