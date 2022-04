Caçamba na contramão colide com motociclista que fica em estado gravíssimo no PS

O motociclista Felipe Sena Azambuja, 28 anos, foi vítima de um grave acidente de trânsito na noite deste sábado (16), no Avenida Sobral, no bairro Ayrton Senna, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações das autoridades de trânsito, uma caçamba de cor preta trafegava sentido centro-bairro, quando acabou entrando na contramão por cerca de 400 metros e bateu de frente com a motocicleta modelo Titan, de cor vermelha e placa QLW-0299. Após o acidente, o motorista da caçamba fugiu do local sem prestar socorro a vítima.

Com a força do impacto, Felipe ficou um traumatismo craniano na cabeça. A pancada foi tão forte que o acabou rachando o crânio da vítima.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulâncias, que esteve no local e os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Felipe ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde gravíssimo.

Policiais militares do Batalhão de Trânsito estiveram no local e isolaram o local do acidente para os trabalhos de perícia. Em seguida, a motocicleta foi removida por um guincho.