Mariana Nolasco assume namoro com mulher e pega web de surpresa

Mariana Nolasco, que é conhecida por sua voz doce e suas composições marcantes, já acumula mais de uma década de carreira. Com mais de 11 milhões de seguidores nas plataformas digitais, Mari conquistou fama ao compartilhar vídeos de covers musicais, no início da popularização das redes sociais.

A notícia do relacionamento pegou de surpresa os fãs da cantora, que até então nunca havia falado abertamente sobre sua sexualidade nas redes sociais. A revelação viralizou rapidamente, e em pouco tempo Mari confirmou a informação no X com uma resposta simples e direta: “Sim, gente”, escreveu.

Por outro lado, Tatiana Meira, a nova namorada de Mariana Nolasco, mantém um perfil privado no Instagram, onde possui pouco mais de 1.000 seguidores.