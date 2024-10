É oficial: vice-prefeito de Cruzeiro do Sul renuncia cargo para assumir gabinete de Mailza

O vice-prefeito de Cruzeiro do Sul, Henrique Afonso, deixou oficialmente o cargo. A renúncia saiu na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (23).

O gestor anunciou sua saída no dia 10 de outubro, após as eleições que deram vitória para Zequinha Lima, que assume seu segundo mandato a partir de 2025.

Com a saída de Henrique Afonso, o presidente da Câmara Municipal do município, vereador Franciney Freitas de Souza, declarou extinto o mandado do vice-prefeito.

O decreto foi assinado com data retroativa ao dia 14 de outubro. O ato foi encaminhado à Justiça Eleitoral.

A partir de 2025, Zequinha terá Delcimar Leite como vice-prefeita.

Para onde vai Henrique Afonso?

Henrique Afonso será nomeado, em breve, como chefe de gabinete da vice-governadora Mailza Assis. A informação foi dada pelo irmão de Henrique, Arthur Liborino, que já estava lotado na pasta, no mesmo cargo.