Lenda do boxe, Maguila tentou carreira de cantor e lançou até álbum

Maguila morreu nesta quinta-feira (24/10), aos 66 anos. Ele sofria de uma doença neurodegenerativa comum em lutadores de boxe, chamada de demência pugilística. Além de esportista, entretanto, ele se aventurou na música.

Em 2009, o boxeador publicou o álbum intitulado Vida de Campeão, que contou com 10 faixas, sendo uma autoral, de mesmo nome do disco, além de outras regravações, como Deixa a Vida Me Levar, de Zeca Pagodinho.

Morre Maguila

O ex-boxeador José Adilson Rodrigues dos Santos, mais conhecido como Maguila, morreu, nesta quinta-feira (24/10), aos 66 anos.

Ele estava internado desde 2017, em uma clínica no interior de São Paulo, pois lutava contra uma encefalopatia traumática crônica (ETC), doença incurável resultante dos golpes na cabeça durante sua carreira como pugilista.

Uma das últimas aparições de Maguila foi em abril, quando a família compartilhou um vídeo em que o ex-atleta praticava boxe ao ar livre. A prática o ajudava a manter a saúde mental perante a doença. “Mais um dia de treino com nosso peso-pesado”, escreveram na legenda das imagens.

No ano passado, a TV Cultura lançou Maguila, Um Lutador – minissérie de dois episódios, inspirada na carreira do boxeador.