Carnavale 2021 realiza edição fora de época com artistas locais em Rio Branco

Com edição especial em 2022, o “Carnavale 2021” celebra o carnaval fora de época com muita folia e responsabilidade em Rio Branco já nos próximos dias 22, 23 e 24 de abril.

O evento, que ocorrerá no Canal da Maternidade a partir das 17h com entrada gratuita, contará com show da artista Camila Cabeça, Assis Dantas além de outras bandas locais que trarão sucessos do carnaval e muita diversão.

Além disto, no sábado (22), haverá a grande final do II Festival de Marchinhas, que já conta com 12 finalistas que trazem temas de covid-19, fake news, beber com moderação, dentre outros.

O projeto, que é financiado pela Lei Emergencial Aldir Blanc, por meio da Fundação Elias Mansour, promete reunir as famílias acreanas em momentos de confraternização após dois anos sem festas carnavalescas na cidade.