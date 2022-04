Cássio fala após ameaça de morte: “Nunca sentei em cima de glórias”

A família de Cássio ficou assustada com a ameaça de morte sofrida por ele e por sua esposa nas redes sociais. Após o treinamento e a reunião com torcedores organizados na manhã desta quinta, o jogador seguiu para a delegacia tão logo foi informado pela esposa das mensagens, que envolveram a foto de um revólver.

Cássio estava muito abalado. A mulher dele falou que queria sair (de São Paulo) por conta das ameaças – disse ao ge o delegado Cesar Saad, da Delegacia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva, que investiga o caso e quer identificar a origem da ameaça.

Recém-renovado, o vínculo com o Corinthians vai até o fim de 2024. O jogador terá conversas com o agente Carlos Leite, que agencia sua carreira, para tratar do futuro. No que depender da diretoria, o jogador receberá todo o respaldo para seguir no elenco, exercendo o seu papel de liderança.

Uma saída dependerá de muitos fatores, como opções de mercado. A janela para negociações no futebol brasileiro fecha na terça-feira, dia 12. O salário é considerado alto dentro do futebol brasileiro. Na Série B, não há clubes com capacidade para arcar com os vencimentos. Ele foi revelado pelo Grêmio.

Fora do Brasil, ainda há algumas janelas abertas. A norte-americana, por exemplo, fecha apenas em maio, mas os clubes da MLS não costumam contratar goleiros acima dos 30 anos, de acordo com quem atua neste mercado. Apesar da história vitoriosa, Cássio viu sua relação com parte dos torcedores começar a se abalar em setembro de 2020, quando foi intimidado no desembarque da equipe no Aeroporto de Guarulhos após uma derrota. Chamado de “vagabundo”, ofendeu-se, mas em nenhum momento cogitou a ruptura. A situação agora é diferente. Criticado por algumas falhas desde o ano passado, ele ficou muito incomodado desta vez por ver sua família em risco. Horas depois, emitiu nota, disse que não aceita o que aconteceu e que “não ficaria calado diante de tanta injustiça”. – Ele ama o clube de verdade, vai sofrer muito se for embora. Mas a forma como está sendo injustiçado, sendo acusado de querer derrubar treinador, isso não existe. Ele gosta dos treinos do Vitor Pereira, está no peso que tem que estar, se cuida, é muito injusto – disse um familiar ao ge.