Centro de Reabilitação de Rio Branco realiza atividade em alusão ao Dia do Autismo

A Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), por meio do Centro Especializado em Reabilitação (CER III), em Rio Branco, realizou na manhã desta segunda-feira, 4, uma atividade voltada ao Dia Mundial do Autismo, celebrado em 2 de abril. A ação contou com uma caminhada, com a presença de pais e filhos que fazem tratamento na unidade.

“Ao destacar essa data tão especial, realizamos a atividade para potencializar a consciência, pensando nas políticas públicas em saúde e no atendimento voltado para comunidade em geral”, afirma a gerente de Assistência do CER III, Soron Steiner.

Lenilce Farias da Silva é autônoma e mãe de Willes da Silva e Mariana da Silva, que fazem tratamento há oito anos no CER III. “Aqui o atendimento é muito bom, me ajuda a cuidar deles e contribui no desenvolvimento, além de acalmar meus filhos. Só tenho a agradecer pelos profissionais e as terapias”, disse.

Jacinara Nascimento, mãe de Gustavo, de 11 anos, Arthur, de 3, apoia a atuação da entidade. “Aqui me sinto acolhida pelos profissionais, e o tratamento ajuda a estimular meus filhos no dia a dia”, afirmou a mãe, que participou da festividade.

Para receber atendimento no CER III, os responsáveis pela criança precisam apresentar encaminhamento médico, cartão do SUS, cartão Fundhacre e documento com identificação pessoal. Para mais informações, os contatos são: (68) 99203-2403 ou 99233-0570.