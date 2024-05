Bocalom exonera Suellen Araújo da SASDH e nomeia novo gestor para o cargo

Na edição do Diário Oficial desta quarta-feira (2), o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, publicou a exoneração da secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Suellen Araújo.

Ela havia sido nomeada para ocupar o cargo em abril de 2023 e ficou conhecida por conta da atuação a frente das ações nas duas enchentes recordes do Rio Acre na capital.

A Prefeitura não revelou os motivos da exoneração, mas Suellen vai seguir com um cargo na administração pública de Rio Branco, no gabinete do prefeito, referência CC -7. A nomeação foi publicada na mesma edição do DOE.

A ex-secretária chegou a ser sondada como uma possível candidata a vereadora nas eleições deste ano.

No lugar dela, quem assume o cargo é Wellington Chaves, que havia sido nomeado recentemente secretário de Cuidados com a Cidade, no lugar de Joabe Lira, que deixou a pasta para concorrer às eleições deste ano.