Chuva alaga ruas de Parintins e famílias ficam desabrigadas

A forte chuva que caiu em Parintins, no interior do Amazonas, durante o domingo (3), deixou parte da cidade completamente alagada, além de causar deslizamentos na orla e deixar cerca de 1.300 pessoas diretamente afetadas. Segundo a Defesa Civil do município foram mais de 15 horas de tempestade.

A chuva começou ainda na noite de sábado (2). No entanto, foi na manhã de domingo que a situação piorou e foi possível ver os estragos da tempestade. Desde cedo, equipes da Defesa Civil estavam nas ruas para tentar ajudar a população que estava em área de risco.

Na casa da dona Maria do Socorro, na Rua Itacoatiara, o muro cedeu e a água entrou destruindo tudo o que encontrou pela frente: “Foi um desespero muito grande. Com a chuva, o muro cedeu. O que deu para suspender nós suspendemos. Mas isso sempre acontece, infelizmente”.

