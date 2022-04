Cigarro eletrônico chega à 4ª geração com ‘roupa nova’ e mais viciante; Anvisa debate regulamentação

No entanto, o CDC, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças do país, considera que os cigarros eletrônicos podem ajudar adultos (exceto grávidas) que fumam se forem usados como um substituto completo para todos os cigarros e produtos baseados em tabaco.

O problema é que a maioria dos usuários adultos não utilizam o produto para parar de fumar. Em vez disso, fazem o uso tanto do cigarro comum quanto do eletrônico. Além disso, esse último é cada vez mais uma porta de entrada para os jovens no mundo todo que nunca foram expostos ao cigarro comum.

“Existe muitos estudos científicos que provam que tudo isso faz mal, o cigarro eletrônico não participa de um processo para a pessoa parar de fumar. Ela vai fumar o cigarro eletrônico e vai continuar com cigarro habitual. E as crianças o adolescentes estão fumando cigarro eletrônico e nunca tinham fumado outro antes”, critica Reichert.

A médica Liz Maria de Almeida destaca que a alternativa sugerida no relatório parcial da Anvisa , pela manutenção das proibições da RDC e implementação de novas ações de fiscalização, é o caminho a se seguir. Ela argumenta que não “dá pra ficar do jeito que está” tendo em vista que a intensificação do comércio irregular nos últimos anos exige um aprimoramento das normativas.

“A gente tá vendo uma turma que tinha parado de fumar voltando a fumar por conta de entrar em contato novamente com a nicotina através desses eletrônicos e a gente não tem nenhuma evidência de que esse esse produto ajuda as pessoas a parar de fumar e muito menos que ele é seguro”, pontua a coordenadora do INCA.

Jaqueline Scholz também concorda com sua colega e acrescenta que, caso a alternativa seja pela revisão mais rigorosa das normativas de proibição, isso irá proteger a saúde da maioria das pessoas, principalmente aquelas de baixa renda.

“Aprovar esses produtos seria um retrocesso, principalmente produtos com essas características de alta dependência”, destaca.

Já Jonatas Reichert avalia que as ações e multas atuais aplicadas parecem não inibir o comércio e a importação de dispositivos eletrônicos para fumar no Brasil. “A gente vê a comercialização pela internet de uma forma muito intensa e uma influência muito grande dos jovens”, diz.

Por isso, o médico também acredita que seja necessária uma revisão das normativas de fiscalização e acrescenta que só vislumbra uma solução possível.

“A comunidade científica e de saúde pública brasileira, só espera uma coisa da Anvisa : que ela não libere a comercialização [dos DEF] no Brasil e que ela exerça seu papel de proteger a saúde da população brasileira”, acrescenta.

8) O que dizem os fabricantes?

A Philip Morris Brasil e a BAT Brasil (antiga Souza Cruz), duas das maiores empresas de tabaco do mundo, disseram que acompanham o processo da Anvisa e esperam que a agência regulamente em breve a comercialização dos DEF no país.

A Philip Morris Brasil também disse que continuará contribuindo com o processo e dialogando com as autoridades sanitárias e que a ausência de combustão e de fumaça desses aparelhos “reduz a quantidade de compostos tóxicos”.

Já a BAT Brasil apontou que a indicação do relatório preliminar da Anvisa, pela não liberação dos cigarros eletrônicos, vai “na contramão de dezenas de países onde a discussão do tema está mais avançada ou já regulamentada”, mas que avalia como positiva a abertura do formulário técnico desta segunda.

O g1 também entrou em contato com a Japan Tobacco International, que não respondeu aos nossos questionamentos.

Veja, abaixo, a nota das empresas, na íntegra.

Nota da Philip Morris Brasil:

A Tomada Pública de Subsídios aberta pela ANVISA nesta quarta-feira (06/4) representa mais um passo no processo de revisão da regulamentação dos dispositivos eletrônicos para fumar (DEFs). A Philip Morris Brasil (PMB) continuará contribuindo com esse processo e dialogando com as autoridades sanitárias brasileiras.

Até o momento, os documentos apresentados à ANVISA demonstram a diferença entre o produto de tabaco aquecido da Philip Morris e os cigarros eletrônicos comercializados ilegalmente no Brasil. Além disso, mostram como a ausência de combustão e de fumaça reduz a quantidade de compostos tóxicos na comparação com o cigarro.

Por esses motivos, o produto de tabaco aquecido da Philip Morris já é comercializado em 71 mercados ao redor do mundo, com a adesão de 15,3 milhões de adultos que decidiram abandonar o cigarro. A expectativa é que, no futuro, esse produto também possa estar à disposição dos 20 milhões de adultos fumantes brasileiros, para que possam contar com alternativas menos tóxicas do que o cigarro.

Nota da BAT Brasil:

A BAT Brasil (ex-Souza Cruz) está analisando o conteúdo do Relatório Preliminar de Análise de Impacto Regulatório para os chamados Dispositivos Eletrônicos para Fumar (DEFs, vaporizadores e produtos de tabaco aquecido), construído e divulgado pela Anvisa. É de se notar que a área técnica da Agência indicou pela inviabilidade de discutir a legalização desses dispositivos, indo na contramão de dezenas de países onde a discussão do tema está mais avançada ou já regulamentada, como é o caso dos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Japão, Nova Zelândia e União Europeia. Como o próprio nome indica, trata-se de um relatório preliminar.