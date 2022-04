Cobra albina? Surucucu raríssima é encontrada morta; veja o vídeo

Apesar de visualmente parecido com o albinismo, o leucismo se diferencia por pequenas características. Enquanto o albinismo é a falta exclusivamente da melanina, o leucismo é a falta de pigmentação no geral, podendo ter fundo genético hereditário ou não. Nesse caso, pode ocorrer de todo corpo ser branco ou apenas algumas partes.

Para diferenciar visualmente as duas condições, é necessário observar o olho da espécie. Nos animais com leucismo, os olhos tem a coloração normal, enquanto os albinos têm olhos rosados ou vermelhos. Mesmo nessa situação, Adriano destaca que o encontro com esse animal é raro.

“É mais raro um encontro com ela do que com uma onça. O olho avermelhado é o que define se a cobra é albina ou não, mas não tira a raridade do encontro. Ela pode ter leucismo, que é a falta parcial do pigmento e pode ser confundido com albinismo”, explica.