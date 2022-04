Sendo um dos três poderes que sustentam a nossa democracia, o Legislativo é, indiscutivelmente, uma das áreas mais cobiçadas quando se trata de uma carreira pública. Todos os anos, concurseiros de todo o Brasil dedicam seus esforços buscando uma vaga no quadro de servidores de algum desses órgãos através dos Concursos Legislativos.

Sabemos que a preparação para esse tipo de certame é extremamente exigente. Isso porque a concorrência tende ser acirrada, visto a excelente remuneração. Os concurseiros devem manter seu foco, além de ter empenho e dedicação para alcançar a tão sonhada aprovação.

Aliás, também é necessário estar por dentro de todas as oportunidades previstas. E para lhe ajudar a acompanhar todo o panorama dos concursos legislativos, o Estratégia Concursos reuniu aqui as principais seleções que tem previsão para os próximos meses.

Concursos Legislativos

A seguir você confere a situação dos principais concursos da carreira legislativa, conforme a área de atuação. Acompanhe os tópicos abaixo:

Concursos Legislativos: Federais

Concurso Senado Federal

Status: Comissão formada

Perspectivas: Após ser oficialmente autorizado, o concurso Senado Federal agora possui sua comissão examinadora formada. A portaria foi divulgada no Diário Oficial da União.

Vagas/Cargos e salário inicial

Cargo: Advogado, Consultor Legislativo, Analista Legislativo e Técnico Legislativo (Policial Legislativo)

Advogado, Consultor Legislativo, Analista Legislativo e Técnico Legislativo (Policial Legislativo) Formação: Nível Médio e Superior

Nível Médio e Superior Vagas: 19

19 Salário: R$ 19.427,79 a R$ 33.461,68

R$ 19.427,79 a R$ 33.461,68 Curso: Senado Federal

Concurso Câmara dos Deputados

Status: Previsto na LOA 2022

Perspectivas: A Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2022 prevê a reserva de recursos para provimento de 70 vagas para cargos do concurso Câmara dos Deputados.

Vagas/Cargos e salário inicial

Cargo: A definir

A definir Formação: Nível Médio e Superior

Nível Médio e Superior Vagas: A definir

A definir Salário: R$ 12 mil e R$ 21 mil

R$ 12 mil e R$ 21 mil Curso: Câmara dos Deputados

Concursos Legislativos: Assembleias Legislativas

Órgãos de extrema importância dentro do poder, as Assembleias não ficam de fora dos Concursos Legislativo. Confira abaixo a situação de cada certame.

Concurso ALE AM

Status: Anunciado

Perspectivas: O próximo concurso da Assembleia Legislativa do Amazonas (ALE AM) foi anunciado pelo presidente da Casa legislativa.

Vagas/Cargos e salário inicial

Cargo: a definir

a definir Formação: a definir

a definir Vagas: a definir

a definir Salário: R$ 1.150,41 e R$11.603,90

R$ 1.150,41 e R$11.603,90 Curso: ALE AM

Concurso AL RN

Status: Autorizado/Comissão formada

Perspectivas: O próximo concurso da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte (RN) está autorizado e possui comissão formada.

Vagas/Cargos e salário inicial

Cargo: Técnico e Analista Legislativo

Técnico e Analista Legislativo Formação: Nível Médio e Superior

Nível Médio e Superior Vagas: 47

47 Salário: R$ 2.609,48 e R$5.697,27

R$ 2.609,48 e R$5.697,27 Curso: AL RN

Concurso Assembleia Legislativa TO

Status: Autorizado

Perspectivas: A Justiça havia determinado a publicação do edital até julho de 2018, o que não aconteceu. O montante para a realização do certame está reservado no orçamento autorizado.

Vagas/Cargos e salário inicial

Cargo: a definir

a definir Formação: Nível Médio e Superior

Nível Médio e Superior Vagas: a definir

a definir Salário: R$2.208,86 a R$ 5.062,73

R$2.208,86 a R$ 5.062,73 Curso: AL TO

Concurso ALESC

Status: Autorizado

Perspectiva: Após dez anos, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina terá um novo edital publicado. Em fase de escolha da banca, o certame ofertará 29 vagas para Analista Legislativo.

Vagas/Cargos e salário inicial

Cargo: Analista Legislativo

Analista Legislativo Formação: Nível superior

Nível superior Vagas: 29

29 Salário: R$ 11.713,89

R$ 11.713,89 Curso: ALESC

Concurso ALES

Status: Previsto

Perspectivas: Orçamento aprovado prevê novo concurso.

Vagas/Cargos e salário inicial

Cargo: a definir

a definir Formação: a definir

a definir Vagas: 100

100 Salário: R$2.498,20 a R$16.418,86

R$2.498,20 a R$16.418,86 Curso: ALES

Concurso ALEPE

Status: Previsto

Perspectivas: Planejamento para 2022 prevê novo edital da Assembleia Legislativa de Pernambuco.

Vagas/Cargos e salário inicial

Cargo: Analista, Técnico e Agente Legislativo

Analista, Técnico e Agente Legislativo Formação: médio e superior

médio e superior Vagas: a definir

a definir Salário: R$ 4.780,74 a R$ 11.315,33

R$ 4.780,74 a R$ 11.315,33 Curso: ALEPE

Concurso AL PB

Status: Sem previsão

Perspectivas: O último edital da Assembleia Legislativa do Estado do Paraíba foi publicado em 2012. O certame tinha validade de dois anos, e foi prorrogado pelo mesmo período, e expirado desde 2017.

Vagas/Cargos e salário inicial

Cargo: a definir

a definir Formação: a definir

a definir Vagas: a definir

a definir Salário: R$ 1.213,38 a R$ 2.022,27

R$ 1.213,38 a R$ 2.022,27 Curso: AL PB

Concurso ALEP

Status: Sem Previsão

Perspectivas: A Assembleia Legislativa do Paraná está há mais de 20 anos sem realizar um novo concurso. E até o momento, não há previsão de um novo edital.

Vagas/Cargos e salário inicial

Cargo: a definir

a definir Formação: a definir

a definir Vagas: 100 vagas

100 vagas Salário: R$ 3.200 a R$ 9.000

R$ 3.200 a R$ 9.000 Curso: ALEP

Concursos Legislativos: Câmaras Municipais

Concurso Câmara de Teresina

Status: Comissão formada

Perspectivas: Durante cerimônia de posse de novos servidores, foi anunciado o concurso Câmara de Teresina. A comissão já está formada.

Vagas/Cargos e salário inicial

Cargo: a definir

a definir Formação: a definir

a definir Vagas: 18

18 Salário: R$ 2.066,15 a R$ 6.008,70 [último edital]

R$ 2.066,15 a R$ 6.008,70 [último edital] Curso: Câmara de Teresina

Concurso Câmara de Natal

Status: Autorizado

Perspectivas: Está autorizado um novo concurso Câmara de Natal.

Vagas/Cargos e salário inicial

Cargo: a definir

a definir Formação: a definir

a definir Vagas: a definir

a definir Salário: R$ 1.469,23 [último edital]

R$ 1.469,23 [último edital] Curso: Câmara de Natal

Concurso Câmara de Goiânia

Status: Comissão formada

Perspectivas: A comissão para realização do concurso já está formada. A expectativa é que sejam abrangidos cargos que não foram contemplados no último concurso

Vagas/Cargos e salário inicial

Cargos: a definir

a definir Escolaridade: a definir

a definir Número de vagas: a definir

a definir Remuneração: a definir

a definir Situação: a definir

a definir Curso: Câmara de Goiânia

Concurso Câmara de Nova Friburgo

Status: Anunciado

Perspectivas: Com a aprovação da Reforma Administrativa do legislativo municipal, em primeira etapa, haverá redimensionamento do quadro de pessoal. Dessa forma, o presidente da casa considera o novo concurso.

Vagas/Cargos e salário inicial

Cargos: a definir

a definir Escolaridade: nível médio e superior

nível médio e superior Número de vagas: a definir

a definir Remuneração: a definir

a definir Situação: anunciado

anunciado Curso: Câmara de Nova Friburgo

Concurso Câmara de Volta Redonda

Status: Anunciado

Perspectivas: Um novo concurso Câmara Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro, foi anunciado pelo presidente da casa legislativa. Serão ofertadas 11 vagas para o cargo de Agente Legislativo.

Vagas/Cargos e salário inicial

Cargos: Agente Legislativo

Agente Legislativo Escolaridade: nível médio

nível médio Número de vagas: 11

11 Remuneração: a definir

a definir Situação: anunciado

anunciado Curso: Câmara de Volta Redonda

Concurso Câmara de Piracicaba

Status: Banca definida (Vunesp)

Perspectivas: Está definida a banca organizadora para o novo concurso Câmara de Piracicaba, edital previsto para janeiro.

Vagas/Cargos e salário inicial

Cargos: Assistente de Relações Públicas e Cerimonial

Assistente de Relações Públicas e Cerimonial Escolaridade: fundamental

fundamental Número de vagas: 7

7 Remuneração: R$ 4.105,87

R$ 4.105,87 Situação: Banca definida (Vunesp)

Banca definida (Vunesp) Curso: Câmara de Piracicaba

Concurso Câmara de Várzea Grande

Status: Comissão formada

Perspectivas: Está formada a comissão para o novo concurso Câmara de Várzea Grande.

Vagas/Cargos e salário inicial

Cargos: Diversos

Diversos Escolaridade: fundamental, médio e superior

fundamental, médio e superior Número de vagas: 28

28 Remuneração: A definir

A definir Situação: Comissão formada

Comissão formada Curso: Câmara de Várzea Grande

Concurso Câmara de Tabatinga AM

Status: Comissão formada

Perspectivas: Está formada a comissão para o novo concurso Câmara de Tabatinga, estado do Amazonas.

Vagas/Cargos e salário inicial

Cargo: a definir

a definir Formação: a definir

a definir Vagas: a definir

a definir Salário: a definir

a definir Curso: Câmara de Tabatinga

Concurso Câmara de Catanduvas PR

Status: Comissão formada

Perspectivas: Está formada a comissão para o novo concurso Câmara de Catanduvas, no estado do Paraná.

Vagas/Cargos e salário inicial

Cargo: Assistente Administrativo e Contador

Assistente Administrativo e Contador Formação: níveis médio e superior

níveis médio e superior Vagas: 02

02 Salário: a definir

a definir Curso: Câmara de Catanduvas PR

Concurso Câmara de Carira SE

Status: Banca definida (Amiga Assessoria Técnica Administrativa e Informática)

Perspectivas: A Câmara de Carira SE já escolheu a banca para o certame. O concurso ofertará oito vagas para níveis fundamental e médio.

Vagas/Cargos e salário inicial

Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais, Agente de Controle Interno, Assistente Administrativo, Assistente Legislativo e Guarda Legislativo

Auxiliar de Serviços Gerais, Agente de Controle Interno, Assistente Administrativo, Assistente Legislativo e Guarda Legislativo Formação: Fundamental e Médio

Fundamental e Médio Vagas: 8

8 Salário: a definir

a definir Curso: Câmara de Carira SE

Concurso Câmara de Cruzeiro SP

Status: Banca definida (Consel)

Perspectivas: A Câmara de Cruzeiro SP elegeu a Consel como banca organizadora de seu próximo certame. A publicação do edital é iminente.

Vagas/Cargos e salário inicial

Cargo: a definir

a definir Formação: a definir

a definir Vagas: a definir

a definir Salário: a definir

a definir Curso: Câmara de Cruzeiro SP

Concurso Câmara de Andirá PR

Status: Comissão formada

Perspectivas: A comissão de licitações do concurso Câmara de Andirá, no estado do Paraná, foi constituída! Agora, o próximo passo é a contratação da banca organizadora, para ser publicado o edital.

Vagas/Cargos e salário inicial

Cargo: a definir

a definir Formação: a definir

a definir Vagas: a definir

a definir Salário: a definir

a definir Curso: Câmara de Andirá PR

Concurso Câmara de Americana

Status: Anunciado para 2022

Perspectivas: O presidente da Câmara de Americana, Thiago Martins, informou que deve abrir novo concurso Câmara de Americana ainda em 2022.

Vagas/Cargos e salário inicial

Cargo: diversos

diversos Formação: todos os níveis

todos os níveis Vagas: a definir

a definir Salário: R$ 1.606,92 a R$ 7.218,61

R$ 1.606,92 a R$ 7.218,61 Curso: Câmara de Americana

Concurso Câmara de Florianópolis

Status: Comissão formada

Perspectivas: A Câmara de Florianópolis teve sua comissão formada. O próximo passo é a escolha da banca.

Vagas/Cargos e salário inicial

Cargo: diversos

diversos Formação: Nível Médio e Superior

Nível Médio e Superior Vagas: 29

29 Salário: a definir

a definir Curso: Câmara de Florianópolis

Concurso Câmara de Itaperuna RJ

Status: Escolha da banca suspensa

Perspectivas: A Câmara Municipal de Itaperuna RJ suspendeu a escolha da banca. Há previsão de cargos para todos os níveis.

Vagas/Cargos e salário inicial

Cargo: a definir

a definir Formação: todos os níveis

todos os níveis Vagas: a definir

a definir Salário: R$ 1.001,80 a R$ 1.971,13

R$ 1.001,80 a R$ 1.971,13 Curso: Câmara de Itaperuna RJ

Concurso Câmara de Cruz Alta RS

Status: Banca definida (Legalle Concursos)

Perspectivas: Está definida a banca do concurso da Câmara de Cruz Alta, município de Rio Grande do Sul.

Vagas/Cargos e salário inicial

Cargo: Telefonista e Assistente administrativo

Telefonista e Assistente administrativo Formação: Nível médio e superior

Nível médio e superior Vagas: 02

02 Salário: R$ 1.548,57 a R$ 2569,24

R$ 1.548,57 a R$ 2569,24 Curso: Câmara de Cruz Alta

Concurso Câmara de Olinda PE

Status: Banca definida (Instituto AOCP)

Perspectivas: A banca escolhida para conduzir o próximo concurso foi o Instituto AOCP.

Vagas/Cargos e salário inicial

Cargo: Analista Legislativo, Técnico Legislativo e Auxiliar Legislativo

Analista Legislativo, Técnico Legislativo e Auxiliar Legislativo Formação: Nível Médio/ Técnico e Superior

Nível Médio/ Técnico e Superior Vagas: 14

14 Salário: R$ 2.205,54 a R$ 4.600,00

R$ 2.205,54 a R$ 4.600,00 Curso: Câmara de Olinda

Câmara de Palmares PE

Status: Escolha de banca adiada

Perspectivas: Após ter o Plano de Cargos, Carreiras e Salários divulgado em 2 de abril, o novo concurso Câmara de Palmares adiou a escolha da banca.

Vagas/Cargos e salário inicial

Cargo: Analista Legislativo, Técnico Legislativo e Auxiliar Legislativo

Analista Legislativo, Técnico Legislativo e Auxiliar Legislativo Formação: todos os níveis

todos os níveis Vagas: 14

14 Salário: R$ 998,00 a R$ 1.200,00

R$ 998,00 a R$ 1.200,00 Curso: Câmara de Palmares

Concurso Câmara de Erechim RS

Status: Aguardando definição da banca

Perspectivas: A expectativa é de ofertar 2 vagas para o cargo de Intérprete de libras, além de diversas para cadastro de reserva. Os níveis serão distribuídos entre o fundamental, médio e superior. Aguarda-se o julgamento do recurso para definição da banca.

Vagas/Cargos e salário inicial

Cargo: vários

vários Formação: Nível fundamental, médio e superior

Nível fundamental, médio e superior Vagas: 2 + CR

2 + CR Salário: R$ 1.979,15 até R$ 4.775,18

R$ 1.979,15 até R$ 4.775,18 Curso: Câmara de Erechim

Concurso Câmara de Nova Iguaçu

Status: Aguardando definição da banca

Perspectivas: Em fase de escolha da banca, o concurso ofertará oito (8) vagas para cargos de nível superior.

Vagas/Cargos e salário inicial

Cargo: diversos

diversos Formação: nível superior

nível superior Vagas: 8

8 Salário: R$ 5 mil a R$ 6,5 mil

R$ 5 mil a R$ 6,5 mil Curso: Câmara de Nova Iguaçu

Concurso Câmara de Guarulhos SP

Status: Previsto para 2022

Perspectivas: A Câmara Municipal de Guarulhos, do estado de São Paulo, poderá ter um novo edital publicado em 2022. Isso porque o projeto básico foi revelado.

Vagas/Cargos e salário inicial

Cargo: diversos

diversos Formação: médio e superior

médio e superior Vagas: 278

278 Salário: até R$ 8,5 mil

até R$ 8,5 mil Curso: Câmara de Guarulhos SP

Concurso Câmara de Cajazeiras PB

Status: Previsto para 2022

Perspectivas: A Câmara Municipal de Cajazeiras, do estado da Paraíba, poderá ter um novo edital publicado em 2022 com a oferta de 25 vagas + CR.

Vagas/Cargos e salário inicial

Cargo: A definir

A definir Formação: A definir

A definir Vagas: 25 + CR

25 + CR Salário: a definir

a definir Curso: Câmara de Cajazeiras PB

Concurso Câmara de Guarujá SP

Status: Comissão formada

Perspectivas: Está formada a comissão para o novo concurso Câmara de Guarujá, estado de São Paulo.

Vagas/Cargos e salário inicial

Cargo: a definir

a definir Formação: a definir

a definir Vagas: a definir

a definir Salário: R$ 2.565,00 a R$ 7.122,00 [último edital]

R$ 2.565,00 a R$ 7.122,00 [último edital] Curso: Câmara de Guarujá

Concurso Câmara de Araguari MG

Status: Solicitado

Perspectivas: Justiça de Minas Gerais determina que novo edital para a Câmara de Araguari seja publicado.

Vagas/Cargos e salário inicial

Cargo: a definir

a definir Formação: a definir

a definir Vagas: a definir

a definir Salário: R$ 1.583,94 a R$ 3.760,52 [último edital]

R$ 1.583,94 a R$ 3.760,52 [último edital] Curso: Câmara de Araguari

Concursos Legislativos: Tudo sobre os órgãos da Carreira Pública

A área Legislativa possui muitas vertentes que despertam o interesse dos concurseiros. Com a aprovação da LOA 2019 e grandes reformas no horizonte do governo, podemos antecipar que neste ano ocorrerão grandes concursos Legislativos.

Para contextualizar e deixar claras as funções e posições de cada órgão, explicamos abaixo como funciona a estrutura do Poder Legislativo.

O Poder Legislativo possui as seguintes funções primordiais:

ser representante do povo brasileiro;

normatizar os assuntos de interesse nacional;

fazer a fiscalização da aplicação dos recursos públicos, como a do poder executivo.

Câmara dos Deputados e Senado Federal

A Câmara e o Senado pertencem ao Congresso Nacional e, por isso, também, é chamada de bicameral, sendo o Tribunal de Contas um órgão auxiliador do Congresso no planejamento fiscal e orçamentário anual.

Nesse contexto, a Câmara dos Deputados é responsável por viabilizar as realizações de anseios do brasileiro, mediante aprovação e discussão das propostas referentes às áreas econômicas e sociais. A composição deste órgão é feita por representantes de todos os Estados e do Distrito Federal.

Dentre os anseios que o órgão cuida estão:

julgamento de objeção ao Presidente, ao Vice-presidente da República e aos Ministros de Estado;

elaboração de regimento interno;

eleição dos membros do Conselho da República.

O Senado Federal exerce funções mais gerais, como por exemplo:

processar e julgar membros do executivo e judiciário;

escolher membros do legislativo, entre outros cargos que a lei determinar;

autorizar operações externas de natureza financeira;

fixar limites financeiros globais, atendendo uma proposta do Presidente da República.

Assembleia Legislativa

Na Assembleia Legislativa atuam os deputados estaduais, exercendo a função de fazer, suspender, interpretar e revogar as leis de competência do Estado, além de fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo.

Esse órgão também possui funções administrativas internas e uma função política adicional. Nesta última, cabe ao órgão representar o povo em suas queixas e reivindicações, funcionando como os ouvidos da sociedade.

A Assembleia tem autonomia para reprovar seu Regimento Interno, organizar sua Secretaria, eleger a Mesa Diretora constituir Comissões Permanentes e Temporárias, Comissões Parlamentares de Inquérito (CPI’s) e as chamadas Comissões de Representação Interna e Externa.

Além disso, ela tem competência judicial de natureza especial: a de participar do julgamento do Governador e secretários de Estado nos crimes de responsabilidade.

Dos órgãos aqui destacados, veja o organograma que esquematiza o poder legislativo:

Esquema ilustrativo do Poder Legislativo brasileiro

Fonte: Portais da Câmara dos Deputados e Assembleia Legislativa.